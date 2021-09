Denver (ots/PRNewswire) - Zwei etablierte Unternehmen schließen sich zusammen, um ein leistungsstarkes Datenbankunternehmen zu schaffen, das Supportdienste für SAP Sybase, Oracle Database, Microsoft SQL Server und andere anbietetSpinnaker Support, der weltweit führende Anbieter von Oracle-, SAP- und Salesforce-Supportdienstleistungen, gibt heute die Übernahme von Dobler Consulting bekannt. Dobler ist ein anerkannter Marktführer im Bereich Datenbankmanagement und Informationstechnologie. Das kombinierte Unternehmen wird zum konkurrenzlosen Anbieter von globalem Datenbanktechnologie-Support und Managed Services.Dobler Consulting ist darauf spezialisiert, Kunden bei der Optimierung ihrer Oracle-, Microsoft SQL Server- und SAP Sybase-Datenbanktechnologien zu unterstützen. Das Unternehmen hat sich zum führenden Anbieter von Managed Services für Informationstechnologie und Datenbanken entwickelt und verfügt über Gold-Partnerschaften mit SAP, Oracle und Microsoft. Spinnaker Support ist der am besten bewertete Support-Dienstleister der Branche. Mit seinen sich überschneidenden und ergänzenden Dienstleistungen wird das kombinierte Unternehmen der robusteste, erfahrenste und vielseitigste Anbieter von IT-Supportdienstleistungen weltweit sein.Mit der Aufnahme des Expertenteams und des Kundenstamms von Dobler wird Spinnaker Support:- Vergrößert seinen Kundenstamm und seine globale Präsenz- Stärkt die bestehenden Software-Praktiken- Ausweitung auf neue Dienste wie Microsoft SQL Server und NoSQL- Mehr als Verdreifachung der Größe der Managed Services-Group"Wir freuen uns sehr, Dobler Consulting im Team von Spinnaker Support begrüßen zu dürfen", sagt Matt Stava, CEO und Vorsitzender von Spinnaker Support. "Diese strategische Akquisition vereint zwei erfolgreiche Dienstleistungsunternehmen, deren Missionen, Werte und grundlegendes Engagement für die Kundenzufriedenheit vollkommen übereinstimmen. Darüber hinaus hat niemand in unserem Markt mehr Erfahrung in den Bereichen Datenbank-Support für Drittanbieter, Managed Services und Beratung, da wir unser Team mit einer Vielzahl von Talenten ergänzen.""Die Verschmelzung des Dienstleistungsportfolios von Dobler Consulting mit der Unternehmenssoftware von Spinnaker schafft ein unbestreitbares Datenbank-Kraftpaket", sagt Peter Dobler, Gründer und CEO von Dobler Consulting. "Diese strategische Ausrichtung wird allen Kunden zugute kommen, da wir ein breites Spektrum an globalen technischen Dienstleistungen anbieten können, bei denen der Erfolg der Kunden weiterhin im Vordergrund steht. Unsere gemeinsame Integrität, unsere Geschäftsmodelle und unsere altruistischen Motive sind die treibende Kraft hinter dieser spannenden Fusion."Von diesem Zeitpunkt an sollten diese beiden Unternehmen als eine Entität betrachtet werden. Wenn Dienste kombiniert und neu eingeführt werden, werden wir dies in Zukunft ankündigen. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich direkt an den Spinnaker-Support.Informationen zu Spinnaker SupportSpinnaker Support ist der weltweit führende Anbieter von Drittanbieter-Support für Unternehmenssoftware, Managed Services und Beratung für mittelständische bis Fortune-100-Unternehmen. Anerkannte und angesehene Marken, die Oracle, SAP und Salesforce einsetzen, profitieren von reaktionsschnellen, umfassenden und erschwinglichen Dienstleistungen für ihre Unternehmensanwendungen und -technologien. Seit 2008 haben wir uns durch unseren preisgekrönten Service, unsere hohen Maßstäbe und unsere führende Expertise das Vertrauen und die Loyalität von mehr als 1.300 Organisationen in über 100 Ländern erarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.Informationen zu Dobler ConsultingDobler Consulting ist ein Dienstleistungsunternehmen für Datenbankmanagement und Informationstechnologie, das ein breites Spektrum an erstklassigen Lösungen für KMUs und Fortune-Unternehmen in verschiedenen Branchen anbietet, darunter Fertigung, Medien, Gesundheitswesen, Transport und Finanzdienstleistungen. Dobler Consulting wurde 2008 gegründet und bietet Architektur- und Hochverfügbarkeitsprüfungen, Datenbank-Gesundheitsprüfungen, Cloud-Migrationsstrategien, Implementierungen, Leistungsoptimierungen und Produktionssupport sowohl als Remote Database Managed Service als auch auf Projektbasis. Dobler Consulting ist ein zertifizierter Microsoft Gold Partner, SAP Gold Partner, Oracle Gold Partner und Amazon Web Services Select Partner.Pressekontakt:Michelle Wilkinson1-720-4575442mwilkinson@spinnakersupport.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/538443/Spinnaker_Support.jpgOriginal-Content von: Spinnaker Support, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121197/5009220