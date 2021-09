Xiamen, China (ots/PRNewswire) - Yeastar (www.yeastar.com), der weltweit führende Anbieter von KMU-Telefonanlagen, hat heute bekannt gegeben, dass seine Einführungsveranstaltung für das Jahr 2021 virtuell am 16. September um 9:00 Uhr GMT stattfinden wird. Yeastar ist seit langem führend im Bereich der Unternehmenskommunikation und ist nun bereit, sein Fachwissen auf die Entwicklung umfassenderer Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz auszuweiten.Das Yeastar Launch Event 2021 wird auf den folgenden Plattformen gestreamt:- Yeastar-Website- YouTube-Kanal von Yeastar (https://youtu.be/-DmjO3yjoyk)Was Sie erwarten können:- Yeastar P-Serie Cloud Edition- Seit der Markteinführung im letzten Jahr hat sich das Telefonanlage der- Yeastar P-Serie zu einer umfassenden Unified Communications-Lösung entwickelt, die Sprache, Video, Anwendungen, Zusammenarbeit und mehr vereint. Jetzt stellt Yeastar die Lösung als Cloud-basiertes Angebot zur Verfügung, um Unternehmen mehr Flexibilität und Dienstleistern eine höhere Rentabilität zu ermöglichen.- Yeastar Workplace- Yeastar erschließt mit Yeastar Workplace, einer All-in-One-Lösung für die Arbeitsplatzplanung, einen neuen und wachsenden Markt. Es wurde für die Modernisierung von Büroräumen entwickelt und hilft dabei, den richtigen Raum für die richtigen Personen zur richtigen Zeit zuzuweisen und liefert Erkenntnisse für eine intelligente Raumnutzung.- Yeastar 5G CPE- Yeastar ist auf die neue Ära von 5G vorbereitet und wird auch sein brandneues 5G CPE (Customer Premises Equipment) vorstellen, das für eine stärkere und ultraschnelle Netzwerkzugänglichkeit und Konnektivität entwickelt wurde."Yeastar behält die Branchentrends und Kundenbedürfnisse stets im Auge. Aufkommende Trends, die durch die Pandemie ausgelöst wurden, wie z. B. hybrides Arbeiten, haben die digitale Transformation beschleunigt", sagte Prince Cai, Vizepräsident von Yeastar. "Die Einführung dieser neuen Produkte und Lösungen signalisiert unser Bestreben, grenzenlose Kommunikation und einen reibungslosen Arbeitsplatz für die Zukunft der Arbeit zu ermöglichen."Außerdem können Yeastar-Fans an einer Verlosung (https://www.yeastar.com/launch-event-2021/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=yeastar_launch_2021lucky-draw) teilnehmen, bei der es spannende Preise zu gewinnen gibt. Mehr Details zum Yeastar Launch Event 2021 finden Sie hier (https://www.yeastar.com/launch-event-2021/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=yeastar_launch_2021) .Informationen zu YeastarYeastar bietet Cloud-basierte und vor Ort installierte VoIP-Telefonanlagen und VoIP-Gateways für KMUs und liefert Unified Communications-Lösungen, die Mitarbeiter und Kunden effizienter verbinden. Yeastar wurde 2006 gegründet und hat sich mit einem globalen Partnernetzwerk und über 350.000 Kunden weltweit als einer der führenden Anbieter in der Telekommunikationsbranche etabliert. Yeastar-Kunden profitieren von den flexiblen und kostengünstigen Kommunikationslösungen, die in der Branche für ihre hohe Leistung und Innovation anerkannt sind. Für weitere Informationen über Yeastar oder um ein Yeastar-Partner zu werden, besuchen Sie bitte https://www.Yeastar.com (https://www.yeastar.com/de/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=yeastar_launch_2021) .Aviva Li+86-592-5503309marketing@yeastar.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpg)Original-Content von: Yeastar Information Technology Co. Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149226/5009225