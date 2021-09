Der kanadische Hersteller Ploopy bietet Trackballs und Mäuse als Bausatz an. Der Clou: In den meisten Fällen sind Hard- und Software vollständig Open Source. Oft haben wir keine Ahnung, was in der Firmware unserer Peripheriegeräte und den dazugehörigen Treibern steckt. Bei dem kanadischen Hersteller Ploopy habt ihr das Problem nicht, denn der nutzt in allen Fällen die quelloffene QMK-Firmware. Die Mäuse und Trackballs des Herstellers könnt ihr wahlweise als Bausatz erwerben oder gleich fertig zusammengebaut. Die Open-Source-Trackballs von Ploopy...

Den vollständigen Artikel lesen ...