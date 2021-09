FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte seinen jüngsten Schlingerkurs am Donnerstag mit Verlusten fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer auf 15 777 Punkte.

Am Dienstag hatte es der Dax noch zurück über die Marke von 16 000 Punkte geschafft und das Rekordhoch von 16 030 Punkten schien greifbar. Nach der folgenden Korrektur kommt nun statt dessen wieder die 50-Tage-Linie bei aktuell 15 687 Punkten ins Spiel. Sie gilt als mittelfristiges Trendbarometer und läuft derzeit seitwärts.

An den asiatischen Börsen sei am Morgen bereits Zurückhaltung vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag spürbar, erklärte der Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Die Erwartungen seien nach dem mauen ADP-Bericht aus der Privatwirtschaft nicht allzu hoch und der zuletzt vorsichtige Tenor des US-Notenbankchefs Jerome Powell habe sich bestätigt, so Halley.

An der Wall Street schafften am Vorabend alleine die Tech-Indizes der Nasdaq neue Rekorde. Die Gewinne schmolzen bis zum Handelsende jedoch deutlich zusammen./ag/stk