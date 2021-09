Le Méridien Hotels & Resorts verkündet heute gemeinsam mit dem in Singapur basierten Developer Chiu Teng Enterprises offiziell die Eröffnung des Le Méridien Maldives Resort & Spa. Es ist das erste Haus der in Paris gegründeten Marke in einer der faszinierendsten Destinationen der Welt. Das Resort mit seinen 141 Villen befindet sich auf Thilamaafushi im ...

