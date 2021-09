Zur Wochenmitte gab es erneut kein Happy End an der 16.000 im DAX. Ein weiterer Rücklauf könnte dem DAX nun unter 15.800 bevorstehen. Nach dem volatilen Dienstag ging es zur Wochenmitte ähnlich turbulent weiter. Die Eröffnung fand direkt an der 15.930 und damit am ehemaligen Gap statt. Folglich wiederholte sich der Ablauf erst einmal zum Vortag und die 15.980 wurde angelaufen. Doch ein weiterer Schub ...

