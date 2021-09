n den vergangenen 20 Jahren sind in den USA mehr als 500'000 Menschen an den Folgen einer Opioid-Überdosis gestorben.New York - Der US-Pharmakonzern Purdue Pharma wird im Zuge der Affäre um die massenhafte Verschreibung opiathaltiger Schmerzmittel zerschlagen. Ein Bundesrichter genehmigte am Mittwoch einen entsprechenden Insolvenzplan. Die Unternehmerfamilie Sackler, die Purdue Pharma zu einem Grosskonzern aufgebaut hatte, muss 4,5 Milliarden Dollar zahlen, um die zahlreichen Klagen wegen des Verkaufs von...

