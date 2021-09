Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist gestern wie schon am Dienstag nach deutlichen Zugewinnen immer weiter abgerutscht. Kurz nach Handelsstart lag die Marke von 16.000 Punkten in Reichweite. Am Ende des Tages notierte der DAX elf Zähler niedriger bei 15.824 Punkten. Marktidee: Puma Bei Puma gab es zuletzt kaum fundamentale Nachrichten. Allerdings gilt der Sportartikelhersteller als potenzieller Kandidat für den DAX 40. Am Freitag fällt die Entscheidung. Die Aktie von Puma war zuletzt auf ein Fünf-Wochen-Tief gerutscht. Damit sich das Bild kurzfristig wieder aufhellt, muss der Kurs jetzt über einer wichtigen Widerstandszone schließen.