Im gestrigen Handel an der Wall Street sind besonders China-Aktien in den Fokus der Anleger geraten. So ziemlich die gesamte Elite gab ordentlich Gas und Titel wie Tencent oder Alibaba konnten mit einem deutlichen Plus den Tag beenden. Auch die Baidu-Aktie setzte sich durch und schloss mit +5.2%.

