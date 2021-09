Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Wie sich die Bilder doch gleichen. Auch gestern schaffte es der DAX nicht, seine anfänglichen Gewinne zu halten. Heute deutet sich zunächst ein ruhiger Start im Minus an. Die Vorgaben aus Übersee sind erneut gemischt. Bei den Einzelthemen geht es heute um Bitcoin, Xiaomi, Baidu, Pinduoduo, JD.com, Moderna, Salesforce, Standard Lithium, Volkswagen, Zalando und Hugo Boss. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Immer im Bild, was die Märkte bewegt. Dir gefällt "Märkte am Morgen" mit Martin Weiß? Dann bewerte uns gern auf Google! https://g.page/r/CWZ1FzK_GJjdEAg/review