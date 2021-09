Erneut müssen sich die Anleger in Frankfurt mit uneinheitlichen Vorgaben von den internationalen Handelsplätzen befassen. In New York kletterten die Tech-Werte zwar auf ein weiteres Rekordhoch, dafür gaben die Standardwerte zur Wochenmitte leicht nach. Insgesamt schien dem US-Handel zum Monatsauftakt die Luft auszugehen. Aus Asien kommen am Morgen ebenfalls wenig Impulse und so sind die Investoren hierzulande auf sich selbst gestellt. Weiter im Fokus bleiben die für Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...