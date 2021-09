Vista-X90 wird erstmals auf Fachmessen in Europa vorgestellt

Cepton, ein innovativer Anbieter von Lidar-Lösungen für die Automobilindustrie, wird im September an zwei Messen in Europa teilnehmen, um seine Lidar-Technologien vorzustellen.

Der Cepton Vista-X90 zeichnet sich aus durch hohe Leistung und Zuverlässigkeit bei niedrigen Kosten. Cepton Technologies, Inc.

Cepton wird auf der IAA Mobility 2021 in München (7. bis 12. September) und auf der AutoSens in Brüssel (15. bis 16. September) vertreten sein. Bei beiden Veranstaltungen stehen Cepton-Mitarbeiter für Gespräche zu Ceptons Lidar-Angebot für intelligente Mobilitätslösungen zur Verfügung, wie zum Beispiel fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), autonome Fahrzeuge (AV) und intelligente Infrastrukturen. Außerdem wird Cepton seinen speziell auf Automobilanwendungen zugeschnittenen Long-Range-Lidar Vista-X90 zum ersten Mal in Europa vorstellen.

Der Vista-X90 basiert auf der patentierten Micro-Motion-Technologie (MMT) von Cepton. Dabei kombiniert er hohe Leistung und Zuverlässigkeit bei niedrigen Kosten, um den hohen Marktanforderungen bei der Einführung von Lidar-Systemen für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) gerecht zu werden. Mit seinem kompakten und platzsparenden Design ist der Vista-X90 optimal auf eine einfache Integration im Fahrzeug ausgelegt. Der Sensor bietet viele Platzierungsoptionen, z. B. im Scheinwerfer, in der Frontblende, hinter der Windschutzscheibe oder auf dem Dach. Ausgestattet mit Ceptons ASIC-Technologie der nächsten Generation unterstützt der Vista-X90 AUTOSAR- und OTA-Funktionen und zeichnet sich darüber hinaus durch erweiterte Funktionen für funktionale Sicherheit, Cybersicherheit und extrinsische Kalibrierung aus.

Besucher des Cepton-Standes auf der IAA und der AutoSens können sich dort auch über das preisgekrönte Lidar-Lösungsportfolio von Cepton informieren, das neben dem Automobilbereich unter anderem für Smart-Infrastructure-Anwendungen wie intelligente Straßen und Schienen sowie elektronische Mautsysteme entwickelt wurde. Zu diesen Lösungen gehören Ceptons Vista-P- und Sora-P-Serie, das Helius Smart-Lidar-System und Nova, Ceptons neuestes Miniatur-Nahbereichs-Lidar-System mit großem Sichtfeld (FOV). Nova-Live-Demonstrationen können auf Anfrage während der Veranstaltungen arrangiert werden. Um weitere Informationen zu erhalten oder ein Treffen mit Cepton-Vertretern auf den Veranstaltungen zu vereinbaren, besuchen Sie bitte: https://www.cepton.com/media/events.

Darüber hinaus spricht Ceptons CFO Dr. Winston Fu am 14. September auf der AutoSens über die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Skalierbarkeit von Lidar. Als Technologieexperte und Investor mit mehr als 20 Jahren Erfahrung beim Aufbau von Technologieunternehmen, erläutert Dr. Fu, was Cepton bei der Kommerzialisierung von Lidar-Technologien für den Massenmarkt auszeichnet. Weitere Einzelheiten finden Sie hier: https://auto-sens.com/events/brussels/.

Cepton-Standorte:

- IAA: Stand C72, Halle A2

- AutoSens: Stand Nr. 14

Über Cepton

Cepton ist einer der weltweit führenden Anbieter von hochmodernen, intelligenten, Lidar-basierten Lösungen für eine Reihe von Märkten wie Automotive (ADAS/AV), Smart Cities, Smart Spaces und Smart Industrial Applications. Ceptons patentierte MMT-basierte Lidar-Technologie ermöglicht zuverlässige, skalierbare und kosteneffiziente Lösungen, die eine hochauflösende 3D-Wahrnehmung mit großer Reichweite für intelligente Anwendungen liefern.

Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenveteranen mit mehr als zwei Jahrzehnten kollektiver Erfahrung in einem breiten Spektrum fortschrittlicher Lidar- und Bildgebungstechnologien geführt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Kommerzialisierung von leistungsstarken und qualitativ hochwertigen Lidar-Lösungen für den Massenmarkt. Cepton hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, USA, und verfügt über Niederlassungen in Deutschland, Kanada, Japan und Indien, um einen schnell wachsenden globalen Kundenstamm zu bedienen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.cepton.com und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

