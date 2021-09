Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen haben sich zunächst in engen Grenzen uneinheitlich gezeigt, bevor sie schließlich an ihre Vortagesverluste anknüpften, so die Analysten der Nord LB.US-Staatsanleihen hätten zunächst Unterstützung von enttäuschenden Zahlen vom Arbeitsmarkt erhalten. Im weiteren Handelsverlauf habe der wichtige Stimmungsindikator des Instituts ISM für die Industrie jedoch positiv überrascht, sodass die als sicher geltenden Treasuries ihre Gewinne wieder abgegeben hätten. (02.09.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...