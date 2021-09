Hamburg (www.anleihencheck.de) - Mit dem Maßnahmenplan zur Berücksichtigung von Klimaschutzpaketen in ihrer Gelpolitik hat die EZB in der langjährigen Debatte um die "Grünifizierung" der Zentralbankpolitik ein Ausrufezeichen gesetzt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Durch die Ankündigung sei zwar kein konkreter Plan zur Umsetzung vorgestellt worden, aber die Diskussion innerhalb der EZB und akademischen Kreisen werde sich in Zukunft um die juristische Deutung des Begriffs Marktneutralität drehen. Denn die Anleihen der Ankaufprogramme der EZB würden momentan nach sektoraler Verfügbarkeit erworben. Dies sei schon im Verhältnis zur Größe der jeweiligen Sektoren in der Wirtschaft eine Verzerrung zu Gunsten von braunen Anleihen (emittiert von emissionsintensiven Unternehmen). ...

