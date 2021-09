DGAP-News: True Global Ventures / Schlagwort(e): Fonds

True Global Ventures: Der weltweit erste wirklich globale Blockchain Equity Fonds überzeichnet sein $100 Mio. Ziel



02.09.2021 / 09:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der weltweit erste wirklich globale Blockchain Equity Fonds überzeichnet sein $100 Mio. Ziel

True Global Ventures investiert in Equity von Blockchain-Unternehmen, die von Serial Entrepreneurs gegründet wurden

SINGAPUR - Media OutReach - 1. September 2021 - True Global Ventures (TGV) kündigt das Closing des True Global Ventures 4 Plus (TGV 4 Plus) Fonds mit einem gezeichneten Kapital von über 100 Millionen US-Dollar an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Series B und C von Blockchain-Unternehmen. Die vier Investitionsausschüsse des Fonds konzentrieren sich auf Unternehmen, die die neueste Technologie der Distributed Ledger Technology (DLT) nutzen, über vier Vertikale hinweg: Unterhaltung / NFT, Infrastruktur, FinTech, sowie Datenanalyse & künstliche Intelligenz (AI).

Grand View Research hat gezeigt, dass der globale Markt für Blockchain-Technologie bis 2028 voraussichtlich 394,60 Milliarden US-Dollar erreichen, und von 2021 bis 2028 mit einer CAGR von 82,4 % wachsen wird. Ein Großteil dieses Wachstums kommt von Non-fungible tokens (NFTs), Blockchain-Lösungen für Unternehmen, und digitalen Identitäten.

TGV 4 Plus ist von 40 Partnern finanziert, die 27% des Fonds beisteuern. Die LPs umfassen die ganze Bandbreite von Unternehmern bis zu institutionellen Investoren, wovon wiederum viele Co-Investment-Rechte in zukünftigen Runden haben.

TGV 4 Plus ist ein in Singapur regulierter Risikokapitalfonds mit einem globalen Partnernetzwerk, das in die besten globalen Blockchain-Unternehmen investiert. Die Partner sind weltweit aktive serial entrepreneurs und Investoren wie zum Beispiel Greg Kidd. Im deutschsprachigen Raum ist Corrado von Planta, ein schweizer Entrepreneur, und verschiedene Investoren aus Deutschland.

Der Fonds hat bisher in fünf Unternehmen investiert, darunter auch in eines der weltweit ersten NFT-fokussierten Metaverses, das gerade zu einem Unicorn geworden ist. Mit TGV 4 Plus haben diese Portfoliounternehmen in den letzten Monaten eine wesentliche Wertschöpfung und kommerzielle Zugkraft erzielt:



1. Animoca Brands: Unicorn Weltmarktführer für "Play-to-Earn"-Blockchain-Spiele und NFT.

2. Forge Global: Weltmarktführer in privaten Sekundärmärkten.

3. The Sandbox: Weltmarktführer im Gaming-Metaverse.

4. Canada Computational Unlimited Inc.: Bitcoin-Mining mit 100 % erneuerbarer Energie.

5. QuantumRock: Marktführer in der AI-Vermögensverwaltung.



Jakob Thureson, Investment Management Thureda Gruppen AB, sagte: "Wir sind

beeindruckt von der einzigartigen Fähigkeit von True Global Ventures, mutige Teams und Start-ups zu finden. Dies ist für uns eine einzigartige Gelegenheit, in Unternehmen zu investieren, zu denen wir sonst keinen Zugang hätten, und wir erwarten sehr hohe Renditen."



Da die Partner von TGV alle selbst Serial Entrepreneurs sind, hilft ihre Erfahrung Portfoliounternehmen dabei, das Wachstum durch globale Geschäftsbeziehungen zu beschleunigen, Investitionen zu fördern, und mit traditionellen VCs, Krediten und Private-Equity-Firmen zur Refinanzierung zusammenzuarbeiten. Sie bringen so umfassende Erfahrung bei Unternehmenskäufen und -verkäufen mit.



TGV hat in fünf Jahren 56 Veranstaltungen durchgeführt. In diesen Veranstaltungen präsentieren Portfoliofirmen ihre Unternehmen, und es finden fruchtbare Begegnungen statt. Besuchen Sie die TGV4-Website für Details zur nächsten globalen Konferenz vom 16. September 2021.

"Das TGV-Team demonstriert weiterhin seinen unglaublichen Mehrwert für seine Portfolio

Unternehmen, indem sie ihnen nicht nur bei der Kundenvorstellung, sondern auch bei der nächsten Finanzierungsrunde helfen, und schließlich auch noch beim Exit", sagte Howard Morgan, Chairman, B Capital Group, Mitbegründer, First Round Capital.

Über True Global Ventures

True Global Ventures 4 Plus (TGV 4 Plus) (https://www.tgv4plus.com/) ist ein globales Venture-Capital-Unternehmen, das in Singapur reguliert ist, und von einer Gruppe erfahrener Unternehmer mit einer soliden Erfolgsbilanz aufgebaut wurde. Sie investieren ihr eigenes Geld zusammen mit Limited Partners in Early-Stage- und Late-Stage-Ventures von Serial Entrepreneurs. TGV 4 Plus investiert in Equity in 4 Hauptvertikalen: Unterhaltung (NFT), Infrastruktur, FinTech, sowie Datenanalyse & künstliche Intelligenz (AI), die Blockchain/Distributed Ledger-Technologie verwenden. Der TGV 4 Plus Fonds wurde von Serial Entrepreneurs für Serial Entrepreneurs entwickelt und ist in 20 Städten auf der ganzen Welt präsent. Die Partners sind unter anderem in Singapur, Hongkong, Taipeh, Seoul, Dubai, Moskau, London, Stockholm, Paris, Warschau, New York, San Francisco und Vancouver ansässig. True Global Ventures unterstützt die Portfoliounternehmen eng dabei, das Wachstum in neuen Märkten zu beschleunigen und neue Investoren zu finden, sowie beim Exit Dabei profitieren sie von über 3000 B2B-Beziehungen auf der ganzen Welt.

Medienkontakt: info@trueglobalventures.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/true-global-ventures

Twitter: @TrueGlobalVCs