Frankfurt/Main - Der DAX ist am Donnerstag mit einem leichten Plus in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.850 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent über Vortagesschluss.



An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Covestro, Siemens und Merck. Größere Abschläge gibt es unter anderem bei den Aktien von SAP, Henkel und MTU. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 28.543,51 Punkten geschlossen (+0,33 Prozent). Der Goldpreis ließ leicht nach, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.813 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 49,22 Euro pro Gramm.

