Der internationale Technologiekonzern Andritz erhielt von SecureEnergy, einem Joint Venture zwischen dem spanischen Unternehmen Elecnor, einem Spezialisten für Energie-Infrastruktur, und dem australischen Ingenieur- und Bauunternehmen Clough, den Auftrag zur Lieferung der elektromechanischen Ausrüstung für Synchronphasenschieber in New South Wales. Die erste Lieferung der Komponenten erfolgt im Jahr 2022 - mit direkt anschließender Inbetriebnahme. Der Lieferumfang von Andritz umfasst das Engineering, die Konstruktion, die Fertigung, die Lieferung, den Transport, die technische Beratung bei der Installation und die Inbetriebnahme von vier 120-MVA-Synchronphasenschiebern sowie die gesamte Anlagenausrüstung (Balance of Plant). Die Phasenschieber werden in ...

