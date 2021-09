Berlin - Die Zahl der erstmaligen Corona-Impfungen in Deutschland ist bis Donnerstag auf 54,42 Millionen angestiegen. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI).



Die bundesweite Impfquote (ohne Zweitimpfungen) liegt damit bei 65,4 Prozent der Bevölkerung (Vortag: 65,3 Prozent). Den vollständigen Impfschutz haben 50,6 Millionen Bürger, was einer Quote von 60,9 Prozent entspricht (60,6 Prozent). Das Impftempo hat sich den sechsten Tag in Folge verlangsamt. Im Sieben-Tage-Mittel liegt die Zahl der Erstimpfungen mittlerweile nur noch bei knapp unter 93.000. Bei den Zweitimpfungen beträgt dieser Wert rund 113.000. Hier ist das Tempo schon seit über drei Wochen rückläufig.

