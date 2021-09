PALO ALTO (IT-Times) - Elon Musk hat alle Hände voll zu tun. Probleme mit dem Autopiloten, Lieferengpässe, der Absatz in China etc. lassen neue Projekte von Tesla zeitlich verschieben, darunter auch der lang erwartete Roadster. Bis zum 22. Oktober muss Elon Musk, CEO von Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA), nun...

Den vollständigen Artikel lesen ...