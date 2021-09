Berlin (ots) - And the winner is ... Am 1. September 2021 wurden in Berlin bereits zum sechsten Mal die VISION.A Awards verliehen. Zum Abschluss der Digitalkonferenz VISION.A powered by APOTHEKE ADHOC und NOVENTI wurden Corona-Held:innen und Healthcare-Vorreiter:innen für ihre herausragenden innovativen Ideen und Konzepte gekürt, erstmals in einer einzigartigen Hybrid-Veranstaltung mit Gästen vor Ort sowie Teilnehmer:innen im Livestream.Die feierliche Verleihung der VISION.A Awards bildete auch in diesem Jahr das furiose Finale der Digitalkonferenz. Bei mehr als 80 Einreichungen hatte die siebenköpfige Jury schon bei der Auswahl der Shortlist die Qual der Wahl. 43 Beiträge hatten es in sieben Kategorien auf die Liste geschafft, am Ende konnten sich 20 Preisträger:innen über eine der Trophäen sowie Mediabudgets bei APOTHEKE ADHOC im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro freuen. Bereits zum zweiten Mal verlieh Exklusivpartner NOVENTI den NOVENTI eHealth Award für herausragende Start-ups in diesem Bereich.Emotionale Höhepunkte waren dabei unter anderem die Verleihung an den Berliner Intensivpfleger Ricardo Lange in der Kategorie Gesundfluencer:innen für sein Engagement für die Pflege und die Patient:innen, an die Mutmacherin Viktoria Prantauer von der Hippo AI Foundation mit "Viktoria1.0 - KI gegen Brustkrebs, Unite Data - Defeat Cancer" sowie an Paulina Ellerbrock und Alexandra von Korff, die GOLD für den besten Podcast Healthcare gewannen.Rund 150 Gäste verfolgten die Preisverleihung live im Berliner Filmpalast Kino International mit. Hunderte Teilnehmer:innen waren außerdem im Livestream dabei. Durch den Abend führte VISION.A-Initiator Thomas Bellartz, begleitet von den Juror:innen. Die Preise wurden von Dr. Sven Jansen, Vorstand der Noventi Health SE, und Patrick Hollstein, Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC, überreicht. Gerahmt wurde der Event von tollen Showacts.Die Preisträger:innen der VISION.A Awards 2021 auf einen Blick:Gesundfluencer:innen- Gold: Ricardo Lange für sein Engagement, um dem Pflegeberuf ein Gesicht zu geben, unter anderem mit dem Podcast "Aufwachraum"- Silber: Marc Bennerscheidt mit "MARC.CARE.LOVE - Der beste Job der Welt!"- Bronze: Bart de Witte / Hippo AI FoundationCorona - Held:innen und Co.- Gold: Dr. Björn Schittenhelm, Alamannen Apotheke / Schnelltestzentrum Schönbuch mit "Böblinger Modell - Wie Apotheken eine Teststrategie geprägt haben"- Silber: Erik Tenberken / Birken-Apotheke Köln mit dem Spot "Weil es noch nie wichtiger war"- Bronze: HelloBetter by GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH mit "Stark durch die Krise - Eine Initiative zur Stärkung der psychischen Gesundheit"- Bronze: Apotheker ohne Grenzen mit "AoG-Obdachlosenaktion"Beste Kampagne- Gold: NOVENTI Health SE mit "Initiative gegen Corona"- Silber: LINDA Apotheken (LINDA AG) mit "LINDA startet eRezept Rakete"- Bronze: Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H und CAKE Health Kommunikations GmbH mit "Schützt nicht vor Krebs"Bester Podcast Healthcare- Gold: "2 Frauen 2 Brüste" von Paulina Ellerbrock und Alexandra von Korff- Silber: "E-Health Pioneers Podcast" von Andrea Buzzi / Agentur Frau Wenk +++ GmbH- Bronze: "Doc2Go: Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen - diabetesDE" von diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe e.V.Marken & Innovationen- Gold: COLOR SAFE GmbH mit "DIE BLAUE - die erste und neu entwickelte Seife mit Farbeffekt"- Silber: Native Foods GmbH mit "Pinaks - Snacks aus Insekten"- Bronze: COLDPLASMATECH GmbH mit kaltem Plasma gegen chronische Wunden und DiabetikerfußNOVENTI eHealth Award- Gold: Cynteract GmbH mit "Reha-Handschuh der Zukunft"- Silber: Patientenverfügung.digital und Hildebrandt Holding GmbH mit einem Service für das Erstellen rechtssicherer, medizinisch präziser und differenzierter Vorsorgedokumente- Bronze: meevo Healthcare GmbH mit "craftsoles - der digitale Versorger orthopädischer Maßeinlagen"Mutmacher:innen- Viktoria Prantauer / Hippo AI Foundation mit "Viktoria1.0 - KI gegen Brustkrebs, Unite Data - Defeat Cancer"Weiteres Bildmaterial für die Berichterstattung stellen die Veranstalter bei Bedarf gerne zur Verfügung.Pressekontakt:VISION.A / APOTHEKE ADHOCAnnabell WagnerPariser Platz 6A10117 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 529E- Mail: vision.a@apotheke-adhoc.deInternet: vision.apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138537/5009382