Linz (www.anleihencheck.de) - Polen gehört in Osteuropa zu den Ländern mit dem höchsten negativen Realzins, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzins liege bei 0,10%. Das Inflationsziel der polnischen Notenbank sei mit 3,5% definiert. Die Inflation selbst sei im August auf 5,4% geklettert. Das seien Werte wie zuletzt im Juni 2001! Dass die Inflation in Polen nur vorübergehend sei, würden selbst innerhalb der Notenbank immer weniger Mitglieder glauben. Selbst Mitglieder, die sich in den letzten Monaten für ein Beibehalten der aktuellen Zinspolitik ausgesprochen hätten, würden bereits ihre Meinung ändern. Leitzinsanpassungen ab Mitte 2022 würden immer wahrscheinlicher. ...

