DJ SENTIMENT/DAX-Anleger sitzen still

Die derzeitige Ruhe an den Börsen spiegelt die Stimmung der DAX-Anleger wider. Wie der jüngsten wöchentlichen Sentimenterhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, bleiben die professionellen Anleger bei ihrer Positionierung. Weiter sind 32 Prozent optimistisch, 39 Prozent pessimistisch und 29 Prozent neutral gestimmt. Bei den Privatanlegern gibt es zumindest ein wenig Bewegung: Hier beschreiben sich 35 Prozent (-2 Punkte) als Bullen, 39 Prozent (+ 3 Punkte) als Bären und 26 Prozent (-1 Punkt) als Neutrale.

Obgleich der DAX zum Erhebungszeitpunkt nun das sechste Mal hintereinander einen Anstieg verbuchen konnte, der in der Summe immerhin 4,4 Prozent betrug, hat sich am Stimmungsbild der institutionellen und privaten Investoren damit während dieser Zeit per Saldo praktisch nichts geändert. Nach Einschätzung von Sentiment-Analyst Joachim Goldberg ist auf der Oberseite mit erhöhtem Angebot zwischen 16.150 und 16.200 Zählern zu rechnen. Die Unterseite dürfte im Bereich um 15.550/15.600 Punkte durch Nachfrage heimischer Investoren ordentlich abgesichert sein.

Etwas unternehmenslustiger zeigen sich die US-Anleger. Laut der wöchentlichen Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) sind 43,4 Prozent der US-Anleger nun zuversichtlich gestimmt nach 39,6 Prozent in der Vorwoche. Als Bären bezeichnen sich 33,3 Prozent nach glatt 33 Prozent. Damit verbleiben 23,2 Prozent im neutralen Lager, nach 27,5 Prozent in der Vorwoche.

September 02, 2021 03:44 ET (07:44 GMT)

