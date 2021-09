Als Google Cloud-Dienstleister bietet Wabion das gesamte Spektrum an Leistungen für die Beratung und Implementierung der Google Cloud Platform und von Google Workspace.Esslingen / Olten - Accenture hat die Übernahme des Google Cloud Premier Partners Wabion abgeschlossen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in Esslingen (Deutschland) und Olten (Schweiz) sowie weitere Büros in München, Köln und Lausanne. Accenture hatte die Übernahme von Wabion am 14. Juli angekündigt. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekanntgegeben. Als Google Cloud-Dienstleister...

