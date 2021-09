Aktuell sorgen eher unbekannte Firmen für ordentlich Wirbel an der Wall Street: Wir haben uns zwei dieser neuen Hype-Aktien genauer angeguckt und Top-Experten gefragt, was da gerade los ist.

Ausgelöst durch Kursrallyes bei GameStop und Co, reagieren Researchfirmen auf den aktuellen Trend an der Wall Street und errechnen in Modellen potenzielle Unternehmen, die für einen Short Squeeze in Frage kommen. Bei einem Short Squeeze kommt es in kürzester Zeit zu einem extremen Kursanstieg einer Aktie. Möglich ist das bei Aktien, bei denen Shortseller zuvor im großen Stil mithilfe von Leerverkäufen auf fallende Kurse spekuliert haben. Das geschieht eigentlich extrem selten.

Der Finanzdatenanbieters Fintel berücksichtigt dabei Daten von der US-Finanzaufsicht Finra und der Terminbörse CBOE und hat heiße Short Squeeze-Kandidaten herausgefiltert. Wir schauen uns zwei Unternehmen, die hochvolatile Handelstage hinter sich haben, genauer an:

Virpax Pharmaceuticals

Auf Platz 1 listete Fintel in der vergangenen Woche Virpax Pharmaceuticals. Das Unternehmen könnte ein nicht verschreibungspflichtiges Corona-Nasenspray launchen. Fintel errechnete ein Short Squeeze-Rating von 99,19 von maximal 100 Punkten. Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst von Sphene Capital, kommt bei dem Papier zu folgender Einschätzung gegenüber wallstreet:online: "Der an der Nasdaq gehandelte Aktienkurs von Virpax Pharmaceuticals hat sich Mitte August von vier US-Dollar innerhalb von zwei Börsentagen auf über 20 US-Dollar bei enormen Umsätzen mehr als verfünffacht." Auslöser sei gewesen, dass Virpax von der US-amerikanischen FDA die Genehmigung für den Start der Produktion von MMS019 für die klinischen Phasen erhielt, danach könnte der Antrag zur Marktzulassung folgen. MMS019 sei ein molekulares Maskierungsspray, das sich in der Entwicklung für den Einsatz als antivirales Barriereprodukt befindet.

Für Hasler würde eine "Übernahme, insbesondere für einen strategischen Player, durchaus Sinn machen", denn trotz der Kursexplosion liege die Marktkapitalisierung von Virpax Pharmaceuticals gerade einmal bei 85 Millionen US-Dollar, Vergleichsunternehmen wie Heron Therapeutics liegen jenseits der Milliarden-Dollarschwelle.

Support.com

Heißester Short Squeeze-Kandidat ist aber derzeit wohl Support.com. Das Papier ist erstmals bei unseren Nutzern eine der meistgesuchten Aktien in den vergangenen Tagen. Für Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets, erklärt die Fusion, die Support.com gerade durchlaufe, einen "Teil des extremen Kursanstieges": "Im März kündigte Support.com an, dass es mit Greenidge Generation Holdings fusionieren will, einem Bitcoin-Miner, der nach eigenen Angaben der einzige börsennotierte vertikal integrierte Mining-Betrieb in den USA ist. Greenidge besitzt sein eigenes Kraftwerk und behauptet, niedrigere Mining-Kosten als die Konkurrenz zu haben und dadurch "grüne' Bitcoins produzieren zu können. Dies war ein wichtiger Kritikpunkt am Bitcoin von Elon Musk, als im April die Bitcoin-Rallye ihr jähes Ende fand", so Oldenburger.

Was jetzt passiere, scheine aber ein Short Squeeze in Verbindung mit den neuen fundamentalen Ereignissen zu sein, so der Analyst. Extreme Aktienkursbewegungen würden häufig nicht von fundamentalen Faktoren beeinflusst, sondern vielmehr von Leerverkäuferaktivitäten, Optionsvolumen, Interesse von Sozialen Medien, Blogs und Momentum-Handelsstrategien.

Insgesamt gäbe es lediglich zehn Millionen im Umlauf befindliche Aktien von Support.com, was ein perfektes Umfeld für einen solchen Short Squeeze schaffe, da die Umschlagshäufigkeit (Volumen) derzeit enorm sei: "In den letzten zwei oder drei Handelstagen lag das gehandelte Volumen bei durchschnittlich 100 Millionen Aktien, was dem zehnfachen des gesamten Volumens entspricht. Der Anteil der Leerverkäufe an den verfügbaren Support.com-Aktien liegt laut dem Datenanbieter S3 Partners derzeit bei knapp 60 Prozent. Damit ist bei schiefliegenden Positionen ein ordentliches Squeeze- Potential vorhanden", kommentiert Oldenburger.

"Shortseller zahlen außerdem derzeit eine extrem hohe Gebühr von teilweise 100 Prozent für Leerverkäufe von Support.com-Aktien", so Analyst Oldenburger weiter, was bedeute, dass "Leerverkäufer, die sich Aktien im Wert von 100 US-Dollar leihen, eine Gebühr von 100 US-Dollar pro Jahr zahlen müssen und dadurch oft gezwungen sind, ihre Positionen zu schließen, was den Kursanstieg weiter befeuert."

Enthaltene Werte: US86858W2008,US9282511073