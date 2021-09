Original-Research: ADVA Optical Networking SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ADVA Optical Networking SE

Unternehmen: ADVA Optical Networking SE

ISIN: DE0005103006



Anlass der Studie: geplante Fusion mit Adtran

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 02.09.2021

Kursziel: EUR14,40

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 27.07.2021 (vorher: kaufen)

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 14,40.

Zusammenfassung:

Der geplante Zusammenschluss von ADVA und Adtran bringt zwei Glasfaser-Edge-Netzwerk-Spezialisten zusammen, die sich im zweiten Jahr eines Investitionsbooms befinden, der sich bis in die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts fortsetzen dürfte. Der kombinierte Umsatz der letzten zwölf Monate und das bereinigte EBITDA der beiden Unternehmen belaufen sich auf USD1,2 Mrd. bzw. USD131 Mio. Die durch die Pandemie hervorgerufene Verlagerung von Arbeit und Freizeit in den häuslichen Bereich war der erste Auslöser für die Beschleunigung der Investitionen am Netzrand. Die Einführung von 5G, das Wachstum des Internets der Dinge, die Ablösung der Huawei-Infrastruktur und staatliche Konjunkturprogramme heizen den Boom nun weiter an. ADVA und Adtran sind beide Spezialisten für Edge-Netzwerke, aber Adtran konzentriert sich auf die 'erste Meile' des Netzwerks (aus der Sicht des Endnutzers) mit hochmodernen Lösungen für den Zugang von Privatnutzern, während ADVA Lösungen für die erste Meile von Unternehmensnutzern anbietet und stark auf der 'zweiten Meile' ist. Es gibt kaum Produktüberschneidungen zwischen den beiden Unternehmen. Synergien aus dem Zusammenschluss, die von der Geschäftsleitung auf USD52 Mio. vor Steuern geschätzt werden, werden hauptsächlich durch Einsparungen beim Einkauf von Komponenten erwartet. In dieser Zahl sind die Cross-Selling-Vorteile nicht enthalten, die angesichts der Komplementarität der Produktpaletten und der geografischen Stärken der beiden Unternehmen (ADVA in Europa und Adtran in den USA) erheblich sein dürften. Gemäß den vorgeschlagenen Fusionsbedingungen wird jeder ADVA-Aktionär Aktien des neuen Unternehmens erhalten, die dem 0,82-fachen Wert einer Adtran-Aktie entsprechen. Die Adtran-Aktien werden eins zu eins in Aktien des neuen Unternehmens umgewandelt. Die ADVA- und Adtran-Aktionäre werden 46% bzw. 54% an dem neuen Unternehmen erhalten. Der Zusammenschluss ist abhängig von einer Mindestannahme von 70% der ausstehenden ADVA-Aktien sowie von der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Der Abschluss wird für das 2. oder 3. Quartal 2022 erwartet, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Bis zum Abschluss gelten unsere Prognosen für ADVA auf eigenständiger Basis. Bei dem aktuellen Kurs der Adtran-Aktie werden die ADVA-Aktionäre Aktien des neuen Unternehmens im Wert von EUR14,41 pro ADVA-Aktie erhalten. Angesichts der überzeugenden Geschäftslogik der Fusion sehen wir kaum ein Risiko, dass die Transaktion nicht zustande kommt. Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung sowie unser Kursziel von EUR14,40 bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and maintained his EUR 14.40 price target.

Abstract:

The proposed merger of ADVA and Adtran brings together two fibre optic edge networking specialists in the second year of an edge network investment boom which looks set to continue into the second half of this decade. Combined last twelve months sales and adjusted EBITDA of the two companies are USD1.2bn and USD131m respectively. The shift towards home-based work and leisure caused by the pandemic acted as the initial trigger for accelerating investment at the network edge. The roll-out of 5G, the growth of the Internet of Things, the replacement of Huawei infrastructure and government stimulus programmes are now adding fuel to the boom. ADVA and Adtran are both edge networking specialists but Adtran is focused on the 'first mile' of the network (from the end-user's perspective) with state-of-the art solutions for residential access, while ADVA is offering first-mile solution for enterprise users and is strong in the 'second mile'. There is little product overlap between the two companies. Synergies arising from the merger, estimated by management at USD52m pretax are expected mainly from savings on component purchasing. This figure does not include cross-selling benefits which should be substantial given the complementarity of the two companies' product ranges and geographic strengths (ADVA in Europe and Adtran in the US). Under the merger's proposed terms, each ADVA shareholder will receive shares in the new company equivalent to 0.82x the value of each Adtran share. Adtran shares will be converted one-to-one into shares in the new entity. ADVA and Adtran shareholders will receive 46% and 54% respectively in the new company. The merger is dependent on a minimum acceptance of 70% of outstanding ADVA shares as well as regulatory approval. Closure is expected in Q2 or Q3 2022 if these conditions are met. Pending closure, our forecasts are for ADVA on a standalone basis. At the current Adtran share price, ADVA shareholders will receive shares in the new company worth EUR14.41 per existing ADVA share. Given the merger's compelling business logic, we see little risk that the transaction will not go ahead. We maintain our Add recommendation and EUR14.40 price target.



