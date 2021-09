TWINT Parking macht den Bezahlvorgang an öffentlichen Parkplätzen einfacher. Bereits in über 700 Städten und Gemeinden der Schweiz wird die Parkgebühr getwintet. Neu auch in Bern.Bern / Zürich - TWINT Parking macht den Bezahlvorgang an öffentlichen Parkplätzen einfacher. Bereits in über 700 Städten und Gemeinden der Schweiz wird die Parkgebühr getwintet. Seit dem 1. September 2021 auch in Bern. Mühsam das Münz zusammen suchen war gestern: TWINT hat das Parkieren in der Schweiz revolutioniert. Nirgends sonst wird so einfach die Parkgebühr bezahlt, wie in den über 700...

