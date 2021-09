Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gestern konnte die DBJ ihre Nachhaltigkeitsanleihe mit einem Volumen von 600 Mio. EUR preisen, so die Analysten der Helaba.Der 4-jährige Bond sei zu MS +11 gekommen. Auch das Land Bayern sei mit 4-jähriger Laufzeit für 250 Mio. EUR unterwegs gewesen. Darüber hinaus sei primärseitig noch der 7-jährige Covered Bond der SR-Boligkredit zu erwähnen. Das Papier sei zu MS +7 gekommen. In der Pipeline würden sich ganz oben das Land Hessen mit einer 5-jährigen LSA, die NIBC mit einem grünen Debutbond und die Hypo Niederösterreich mit einem 7-jährigen Covered Bond finden. Darüber hinaus stünden demnächst Debut-Emissionen kanadischer Häuser (Equitable Bank und HSBC Bank Canada) an und die NGEU-Finanzierungen würden weitergehen. Updates zum Emissionsplan gebe es in der kommenden Woche, auch im Hinblick auf ESG-Aktivitäten. ...

