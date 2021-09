Am ersten Handelstag im September erreichten beide boerse.de-Fonds neue Höchststände. Der boerse.de-Aktienfonds in der ausschüttenden Tranche (WKN: A2AQJY) markierte mit 137,47 Euro am 1. September eine neue Bestmarke, und auch die ausschüttende Tranche des boerse.de-Weltfonds (WKN: A2PZMU) kletterte auf ein neues All-Time-High von 116,76 Euro. Mit dem neuen Allzeithoch erreichte...

