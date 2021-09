Köln (ots) - Selten war ein Wahlausgang so offen wie in diesem Jahr. In welche Richtung bewegt sich Deutschland? Wer wird das Land in Zukunft regieren? Am Sonntag, 26. September, steht das Programm bei RTL und ntv mit gemeinsamen Sondersendungen von 12 bis 22.15 Uhr ganz im Zeichen der Bundestagswahl.Ab 12 Uhr berichten Katja Burkard und Christopher Wittich in "Neustart für Deutschland - Der Wahltag" live aus Berlin und zeigen Stimmungsbilder aus dem ganzen Land. Was bewegt die Wählerinnen und Wähler? In der Sendung kommen Menschen aus allen Bevölkerungsschichten zu Wort und diskutieren, welche wichtigen Themen die neue Bundesregierung unbedingt anpacken muss.Um 17 Uhr übernehmen dann Pinar Atalay und Peter Kloeppel. In "Neustart für Deutschland - Die Entscheidung" melden sich die beiden live aus Berlin mit Hochrechnungen, Berichten, Interviews und Hintergrundinformationen zur Bundestagswahl. Wie haben sich die Bürgerinnen und Bürger entschieden? Wer wird das Land zukünftig regieren? Welche Koalitionen sind möglich? Gemeinsam mit Gästen analysieren sie die Ergebnisse und ordnen sie ein. Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus sowie die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern werden dabei entsprechend in die Berichterstattung und Analysen integriert.Am Wahltag informiert ntv zusätzlich zwischen 7 und 12 Uhr sowie von 22.15 bis 0 Uhr mit mehreren "News Spezials: Kampf ums Kanzleramt" umfassend über die Bundestagswahl. RTL stimmt zudem ab 10 Uhr mit der Dokumentation "Angela Merkel - Ihr Weg, ihre Geheimnisse & ihre Zukunft" auf den politischen Entscheidungstag ein.Auch RTL.de und ntv.de begleiten die Bundestagswahl intensiv. Mit aktuellen Informationen, Live-Tickern, Analysen, Grafiken, Reaktionen und Stimmungsberichten halten sie die Userinnen und User den gesamten Wahltag über auf dem Laufenden. Außerdem zeigen RTL.de und ntv.de die Wahlsendungen im Livestream.Pressekontakt:Leiterin Kommunikation Information & Sport: Bettina Klauser | T: +49 221-456-74100 | bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deVolontärin Kommunikation Information & Sport: Michelle Wilbois | T: +49 221 456-74105 | michelle.wilbois@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5009642