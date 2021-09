DJ PTA-Adhoc: KONSORTIUM Aktiengesellschaft: Kaufgespräche über Karwendelbahn-Aktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidenheim an der Brenz (pta020/02.09.2021/11:50) - Der Vorstand der Konsortium AG hat soeben beschlossen, in Gespräche mit dem Vorstand der Beteiligungen im Baltikum AG über einen möglichen Erwerb der Aktien an der Karwendelbahn AG einzutreten.

(Ende)

Aussender: KONSORTIUM Aktiengesellschaft Adresse: Tannhäuserweg 44, 89518 Heidenheim an der Brenz Land: Deutschland Ansprechpartner: Konsortium AG E-Mail: mail@konsortium.de Website: www.konsortium.de

ISIN(s): DE0006323405 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1630576200706 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2021 05:50 ET (09:50 GMT)