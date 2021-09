Köln (ots) - Institut für Demoskopie Allensbach: Handball unter den Top3-Sportarten in Deutschland - Handballfans freuen sich besonders auf regionale und lokale EventsUnter IHRSEIDDIESTARS firmiert die Kampagne, mit der die LIQUI MOLY Handball-Bundesliga und die 2. Handball-Bundesliga zum Saisonstart die Fans in den Mittelpunkt stellt - die Fans, die den Klubs und den Spielern in der schwersten Zeit seit Gründung der Handball-Bundesliga im Jahr 1966 die Treue gehalten haben. Die Kampagne verdeutlicht die Unverzichtbarkeit von Handballfans jeglichen Alters auf den Tribünen, zudem wird die große Nähe und das faire, respektvolle Miteinander, das Handballfans und Profis sorgsam pflegen, auf besondere Weise gewürdigt.Für IHRSEIDDIESTARS wechseln namhafte Handballstars aller Profiklubs vom Spielfeld auf die Tribüne und schlüpfen in Fan-Outfits, tragen und schlagen Fan-Trommeln und schwenken begeistert Fahnen, Maskottchen und weitere Fanartikel, um so die Nähe zu ihren Fans, die nun wieder in die Hallen zurückkehren können, zum Ausdruck zu bringen. So sind ausdrucksstarke und positive Fotos, Grafiken, GIFs und Aufsager im Corporate Design von LIQUI MOLY HBL und 2. HBL für alle 38 Profiklubs entstanden, die auf den digitalen Plattformen von Klubs und HBL GmbH ausgespielt werden.Ein 30-sekündiger Kampagnen-Spot (https://www.youtube.com/watch?v=SFT8Gykdpv8) ist ab sofort zu sehen. Dieser wird im Bundesliga-Umfeld, auf Webseiten und Social Media-Plattformen der Proficlubs, auf den Plattformen der HBL GmbH sowie im Umfeld der Handballberichterstattung von Medienpartner Sky Deutschland zu sehen sein. Auch im Umfeld des Pixum Super Cups, mit dem die LIQUI MOLY HBL am kommenden Samstag (04.09.) ihre Saison in Düsseldorf eröffnet, ist Kampagnen-Content zu sehen. Anzeigen für Online und Printmedien sowie eine Ausstellung runden die Kampagne ab.Die Veröffentlichung der Kampagnenmotive ist für Redaktionen honorarfrei möglich. Diese werden Redaktionen auf Anfrage sehr gerne zur Verfügung gestellt (siehe Kontaktdaten). Weiterer Content wird durch die Klubs und die HBL GmbH vor der Saison und während der ersten Spieltage sukzessive veröffentlicht. Rechtzeitig zum Start der 2. HBL (10.09.) wird am 09.09. Kampagnen-Content der 2. HBL veröffentlicht.HBL-Präsident Uwe Schenker zur Kampagne: "Die große Nähe zwischen Fans und Spielern macht den Handball einmalig. Die Kraft, die Solidarität und die Treue unserer Fans hat uns bis hierher durch die Corona-Krise getragen. Dies wollen wir zum Saisonstart besonders anerkennen."HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann ergänzt: "Trotz Digitalisierung bleibt Handball vor vollen Rängen von entscheidender wirtschaftlicher Bedeutung und ist emotional nicht zu ersetzen. Wir wollen daher zeitnah zur Vollauslastung zurück. Insbesondere die Spieler freuen sich jetzt auf die Rückkehr unserer Fans. Diese Freude soll sich in unserer Kampagne spiegeln."Konzipiert und umgesetzt wurde die Markenkampagne IHRSEIDDIESTARS in Zusammenarbeit mit der digitalen Beratungsagentur LOBECO GmbH, mit Headquarter in München und zwei weiteren Standorten in Shanghai und Zürich. LOBECO, ein mehrfach international ausgezeichnetes Unternehmen, fokussiert sich auf die digitale Kommunikation im Bereich Social Media und hat mit seinen Kunden zahlreiche Best Practice Cases geschaffen.Institut für Demoskopie Allensbach: Handballfans freuen sich aufgrund von Corona auf regionale und lokale EventsHandball hat sich unter den TOP3-Sportarten in Deutschland platziert. Die Zielgruppe der Interessierten liegt bei 26,95 Mio. und damit bei 38 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahre. 8,86 Mio. (13 Prozent) sind sehr stark interessiert. Frauen stellen ein starkes Drittel der Zielgruppe. Handballfans freuen sich besonders auf regionale und lokale Events. Sie üben häufig ein Ehrenamt aus, zudem liegt ihnen an Natur- und Umweltschutz. Sie versuchen, ein nachhaltiges und gesundes Leben zu führen. Sponsoren treffen im Handball auf ein Publikum, das überdurchschnittlich gut gebildet ist und über ein hohes Haushaltnettoeinkommen verfügt. (Quelle: Obige Infos stammen aus der "Herbstwelle" 2020 und "Frühjahrswelle" 2021, Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse)Weitere Infos zu den Zielgruppendaten finden Sie hier: https://vsa-ev.de/downloads/. Die Vereinigung Sportsponsoring-Anbieter e.V., mit HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann als Vizepräsident, stellt in ihrem Download-Bereich regelmäßig aktuelle Zahlen der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse zur Verfügung.Pressekontakt:Oliver LückeGeschäftsleitung Kommunikation & MedienTelefon: +49 2203 98967-17Mobil: +49 163 20 43 757E-Mail: luecke@liquimoly-hbl.deOriginal-Content von: Handball-Bundesliga, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125864/5009737