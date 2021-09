Der US-Spezialist für Ladeinfrastruktur präsentierte am Abend Quartalszahlen. Beim Umsatz lag man mit 56,12 Mio. $ um gut 7 Mio. $ über den Erwartungen. Hinzu kommt ein stärker als erwarteter Ausblick. Für das dritte Quartal erwartet das Unternehmen, an dem auch Formel-1-Star Nico Rosberg und DAIMLER beteiligt sind, 60 bis 65 Mio. $ Umsatz, während der Analystenkonsens lediglich 54,7 Mio. $ auf dem Schirm hatte. Angesichts der guten Entwicklung erhöhte CHARGEPOINT auch die Prognose für 2021. 225 bis 235 Mio. $ sollen umgesetzt werden, bisher ging man von maximal 205 Mio. $ aus. In der Nachbörse gab es dafür einen Kursaufschlag von 13 %. In Deutschland dürfte aufgrund dieser Vorgaben heute COMPLEO CHARGING im Fokus stehen.



