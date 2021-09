Nach einem guten September-Auftakt ist es am Donnerstag an den europäischen Börsen bis zum Mittag kaum noch voran gegangen.Paris / London - Nach einem guten September-Auftakt ist es am Donnerstag an den europäischen Börsen bis zum Mittag kaum noch voran gegangen. Der EuroStoxx 50 schaffte es nach zögerlichem Start zuletzt mit 0,07 Prozent ins Plus auf 4230,36 Punkte. Am Markt hiess es, Anleger zeigten positionierten sich nach den enttäuschenden Daten, die der private Dienstleister ADP am Vortag vorgelegt hatte...

