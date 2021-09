In den USA und Kanada können Influencer:innen und andere Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, künftig exklusive Inhalte auf Twitter veröffentlichen. Wer sie sehen will, muss zahlen. Der Micro-Blogging-Dienst Twitter führt in den USA und Kanada mit der Super-Follows-Funktion ein Abo-Modell ein. Influencer:innen und weitere Reichweiten-starke Personen, wie Musiker:innen oder Journalist:innen, können künftig exklusive Inhalte erstellen, die Nutzer:innen nur mit Abos sehen können. Preislich sollen die bei drei bis zehn US-Dollar liegen. Mehr zum Thema Twitter ...

