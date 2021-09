FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Bis zum Mittag legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,17 Prozent auf 175,58 Punkten zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,39 Prozent. An den meisten Anleihemärkten der Eurozone sanken die Renditen.

In der Eurozone sind die Erzeugerpreise im Juli mit dem höchsten Tempo seit Gründung der Eurozone gestiegen. Der Anstieg fiel auch höher aus als von Volkswirten erwartet. Allerdings wurden die Anleihekurse durch die Entwicklung nicht belastet. Die Anleihen machten vielmehr einen kleinen Teil ihrer Verluste vom Dienstag wett. Die Diskussion von einigen EZB-Vertretern über einen Ausstieg aus den Wertpapierkäufen hatte die Festverzinslichen zuletzt belastet.

Am Nachmittag dürften Anleger vor allem auf Konjunkturdaten aus den USA schauen. Neben den wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt stehen Daten vom Außenhandel und zum Auftragseingang in der Industrie auf dem Programm. In den vergangenen Wochen hatten Wirtschaftsdaten die Erwartungen häufig enttäuscht und Zweifel an der Robustheit der US-Konjunktur geweckt./jsl/bgf/zb