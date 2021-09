Berlin (ots) - Alle demokratischen Parteien beteuern in Zeiten des Wahlkampfes lautstark, für Klimaschutz einzutreten. Aber wie ernst nehmen Politikerinnen und Politiker ihre Versprechen zum Klimaschutz wirklich, wenn es um den eigenen Dienstwagen geht? Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat dies geprüft und Politikerinnen und Politiker der Bundes- und Landesregierungen zu ihren Dienstwagen befragt. Die Ergebnisse liegen nun vor. Der Umwelt- und Verbraucherschutzverband wird erläutern, welche Politikerinnen und Politiker weiterhin auf Spritschlucker-Limousinen setzen. Außerdem wird vorgestellt, wer im Wahlkampfjahr ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzt und sich für einen sparsamen, emissionsarmen Dienstwagen entschieden hat.Beim Dienstwagen-Check bewertet die DUH den CO2-Ausstoß im realen Fahrbetrieb. Angesichts des gestiegenen Anteils an Plug-In-Hybriden ist dieser Ansatz wichtiger denn je. Die Ergebnisse der 15. Dienstwagenumfrage und die politischen Forderungen, die die DUH daraus ableitet, möchten wir Ihnen im Rahmen einer Pressekonferenz erläutern.Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie findet die Pressekonferenz digital über Zoom statt. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de. Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich gerne ebenfalls an die Pressestelle.Datum:Mittwoch, 8. September 2021 um 10 UhrEinwahldaten:https://us02web.zoom.us/j/85086123496Meeting-ID: 850 8612 3496Teilnehmende:- Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin- Dorothee Saar, Leiterin Verkehr und LuftreinhaltungPressekontakt:DUH-Newsroom:03000867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5009890