Andritz erhielt von SecureEnergy den Auftrag zur Lieferung der elektromechanischen Ausrüstung für Synchronphasenschieber in New South Wales. Die erste Lieferung der Komponenten erfolgt im Jahr 2022 - mit direkt anschließender Inbetriebnahme.Andritz ( Akt. Indikation: 48,94 /49,06, 1,70%) AT&S unterstützt als ein Hauptsponsor des "Paul Award" junge Forscherinnen und Forscher auf der Suche nach Ideen in den Bereichen Smart Energy und Energy Harvesting. Der Paul Award ist ein Nachwuchswettbewerb für junge Menschen, die sich kreativ mit einer technischen Aufgabenstellung auseinandersetzen wollen und findet 2022 zum zweiten Mal statt. Namensgeber ist Paul Eisler, Ingenieur und Erfinder der Leiterplatte.AT&S ( Akt. Indikation: 38,10 /38,20, -0,26%) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...