Anlässlich des 250. Jahrestags besuchte Finanzminister Gernot Blümel die Wiener Börse in der Wiener Innenstadt. Bei dem Termin zum Jubiläum der Wiener Börse betonte Blümel die Wichtigkeit der zügigen Umsetzung des Regierungsprogramms: "Die Stärkung des heimischen Kapitalmarkts ist in der Wiederaufbau-Phase und darüber hinaus entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg Österreichs. Daher werden wir besonders die Wiedereinführung der Behaltefrist vorantreiben, damit die Österreicher einen höheren Anreiz erhalten, ihr Geld in die heimische Wirtschaft in investieren. Außerdem streben wir eine rasche Umsetzung des international bewährten Modells des Wiederaufbaufonds an, mit dem wir eine flexible und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...