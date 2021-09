MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach einer Offerte von Hellman & Friedman denkt der Finanzinvestor EQT Kreisen zufolge über ein Gegenangebot für den Online-Haustierbedarfhändler Zooplus nach. Die Beratungen dauerten an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es sei unklar, ob überhaupt ein formelles Angebot dabei herumkomme. Die Gerüchte brachten die Zooplus-Papiere in Schwung, die Aktien der Münchener kletterten auf ein Rekordhoch von 415,80 Euro.

Mitte August hatte Hellman & Friedman den Zooplus-Aktionären 390 Euro je Aktie in bar angeboten. Vorstand und Aufsichtsrat des SDax -Konzerns unterstützen das Angebot./ngu/stk