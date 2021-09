GitHub nimmt sich der Datenübertragung per SSH und über das unverschlüsselte Git-Protokoll an. Datenkommunikation, die bereits per HTTPS läuft, ist von den bevorstehenden Änderungen nicht betroffen. In einem ausführlichen Blogbeitrag erläutert GitHub sehr detailliert, an welchen Stellschrauben der Protokollsicherheit in Kürze gedreht werden soll. Im Zeitraum vom 14. September 2021 bis zum 15. März 2022 entfernt GitHub als unsicher betrachtete kryptografische Schlüssel und Algorithmen in SSH im Austausch gegen modernere Varianten. Das unverschlüsselte Git-Protokoll, von dem GitHub ausgeht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...