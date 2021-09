Der DAX wird zum ersten Mal in seiner Geschichte vergrößert. Wer sind die neuen Kandidaten und welche neuen Regeln gelten ab Montag?Nach Handelsschluss am Freitag, den 03. September 2021, wird die Deutsche Börse den DAX grundlegend verändern. Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Leitindex wird man die Anzahl der Mitglieder verändern. Von bisher 30 deutschen Blue Chips wird man ab dem kommenden Montag dann 40 Mitglieder aufnehmen.Die neue Zusammenstellung ist noch nicht bekannt. Der Kreis der möglichen Kandidaten ist bei der ...

