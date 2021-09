… die Expansion vor. Der inzwischen börsennotierte britische Online-Autohändler krempelt (gemeinsam mit dem Konkurrenten Cinch) den Handel neuer und gebrauchter Fahrzeuge grundlegend um.



CAZOO GROUP meldet heute den Kauf des Datenspezialisten: Cazana. Sitz London, gegründet 2012. Cazana beherrscht u.a. die Echtzeitbewertung von Fahrzeugen. Das Know-how basiert auf 500 Mio. "historischen" Datensätzen zu Fahrzeugverkäufen bzw. -bewertungen aus 40 Ländern. Rund 50 Beschäftigte werten diesen Datenschatz für sehr unterschiedliche Kunden aus: Hersteller und Zulieferer, Besitzer von Fahrzeugflotten, Versicherer u.a.



CAZOO hat seit 2019 in Großbritannien mehr als 35.000 Fahrzeuge verkauft und gelangte Ende August über eine SPAC (AJAX I) an die New Yorker Börse, NYSE-Kürzel: CZOO. Die Briten wollen noch in diesem Jahr nach Frankreich und Deutschland expandieren.



Die Bewertung von CAZOO beim SPAC-Deal lag laut Market Watch bei 7 Mrd. $ (Enterprise Value). Den Preis für Cazana bezifferte das Unternehmens selbst mit 25 Mio. £.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

CAZOO GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de