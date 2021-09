Mit seinem Concept CE 02 will BMW junge Menschen ansprechen. Anleihen an Fun-Bikes sind Absicht, Plätze für Skateboard und Sticker bereits vorgesehen. Das Concept-Bike siedelt der Hersteller zwischen Motorrad und Scooter an. Man habe sich bewusst für ein neues Design und moderne Formen entschieden, die sich nicht an das typische Aussehen von BMW-Motorrädern anlehnen. Der Designchef von BMW Motorrad, Edgar Heinrich, formuliert den Schwerpunkt so: "Wichtig war dabei die unkomplizierte Nutzung, aber allem voran die emotionelle Komponente und der ...

