Beim sozialen Netzwerk Instagram scheint es technische Schwierigkeiten zu geben. Nach einem zeitweisen Ausfall am Morgen des 2. September 2021 berichten Nutzer:innen weiterhin von Problemen mit der App. Liegt es an mir oder liegt es an dir? Diese Frage stellen sich Nutzer:innen regelmäßig, wenn das Internet oder einzelne Dienste nicht zu funktionieren scheinen. Im Fall von Instagram scheint es heute an der App zu liegen. Hilfe - Instagram ist down! Wie Newsweek berichtet, war Instagram gegen 8 Uhr morgens am 2. September 2021 zeitweise nicht erreichbar. Als Grund nennt ein:e Sprecher:in von ...

