pressrelations ernennt Eric Ziller zum Chief Operating Officer North Americapressrelations verfolgt das Ziel, der führende Media-Intelligence-Dienstleister in Nordamerika zu werdenDer Media-Intelligence-Anbieter pressrelations erweitert sein Führungsteam um Branchenexperte Eric Ziller: Als Chief Operating Officer North America wird Ziller für die ambitionierten Wachstumspläne von pressrelations in Nordamerika verantwortlich sein. "Nach dem erfolgreichen Start von pressrelations in Österreich und dem Zusammenschluss mit NR Swiss fokussieren wir uns nun auf den Ausbau unseres nordamerikanischen Geschäftsbereichs", sagt pressrelations-Geschäftsführer Jens Schmitz. "Wir freuen uns daher außerordentlich, Eric Ziller als COO Nordamerika für uns gewinnen zu können. Mit seiner vorherigen Position als Senior Vice President der Insights Unit von PRIME Research und dem erfolgreichen Ausbau der britischen PRIME Research Tochtergesellschaft bringt der gebürtige Kalifornier ausgesprochen viel Erfahrung im Bereich der Medienanalyse mit." Mit neuen Technologien, Serviceinnovation und Kundenorientierung schafft der internationale Full-Service-Anbieter eine Insights-getriebene Beratungseinheit, die den Erfolg von Kommunikationsverantwortlichen in mittelständischen und Großunternehmen maßgeblich beeinflussen soll. Dabei ist die Integration neuartiger Tools in die Enterprise-Plattform NewsRadar und das Angebot neuer Services für den amerikanischen Markt eine direkte Reaktion auf die gestiegene Nachfrage von Kunden nach datengestützter Beratung. Hiervon profitieren auch die global aufgestellten Kunden der pressrelations Group durch mehr Expertise und Beratung vor Ort. "Ich freue mich, während dieser wichtigen Phase der schnellen Expansion in den nordamerikanischen Markt ein Teil von pressrelations zu sein", so Ziller. "Mit der Integration von Managed Services und Beratungsleistungen in unser Portfolio machen wir einen entscheidenden Schritt nach vorne, um pressrelations als ganzheitlichen Dienstleister und vertrauenswürdigen Partner für die Storytelling-Experten der 'Fortune 1000' zu etablieren."Über pressrelations: Die 2001 gegründete pressrelations GmbH mit Hauptsitz in Düsseldorf und elf weiteren Standorten u.a. in Austin (Texas), Berlin, Dublin, Wien und Zürich ist ein Fullservice-Dienstleister für crossmediale Monitoring- und Analyse-Services. Das Unternehmen verbindet seine in-house entwickelte, KI-gestützte Technologie mit der Expertise seiner News Manager, Analysten und Berater. Neben dem Echtzeit-Kundenportal NewsRadar® bietet pressrelations passgenaue Reporting-Formate, skalierbare Newsroom-Lösungen sowie die vom DPOK ausgezeichnete Analysemethode zur Trendfrüherkennung FirstSignals®. Auf dieser Basis liefert pressrelations über 700 Kunden praxisnahe Insights und Handlungsempfehlungen zur Planung, Steuerung und Evaluation ihrer Kommunikationsarbeit. www.pressrelations.comDiese Mitteilung wurde übermittelt von pressrelations.de. Für den Inhalt ist ausschließlich der genannte Herausgeber der Mitteilung verantwortlich.

September 02, 2021 10:12 ET (14:12 GMT)