Björn Drescher, Vorstand der Drescher & Cie AG in Köln, spricht auf w:o TV im Interview mit Martin Kerscher "gewisse Klumpenrisiken" bei ESG-Investments an. Können die Unternehmen liefern, was sich Anleger erhoffen?

Und was ist eigentlich mit den "braunen" bzw. als "schmutzig" titulierten Investment-Möglichkeiten, die jetzt stellenweise preiswert zu haben sind? Björn Drescher berichtet im Interview, dass der "braune" Bereich bei einigen Investoren wieder mehr in den Fokus rückt. wallstreet:online TV-Interview jetzt einschalten!

Video: Martin Kerscher, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion