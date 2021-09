Termin steht fest - die VEDES AG lädt alle Anleihegläubiger zur zweiten Gläubigerversammlung am 29. September 2021 in Nürnberg ein. Die Beschlussvorschläge umfassen eine Verlängerung der Anleihe 2017/22 zu einem Zinssatz von 3,5 % p.a. und sonst gleichen Anleihebedingungen bis zum 17. November 2026 sowie die Anpassung der vorzeitigen Rückzahlung des hälftigen Anleihevolumens. Die Maßnahmen dienen dazu, die aufschiebenden Bedingungen der am 6. Juli 2021 vereinbarten stillen Beteiligung der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH an der VEDES AG in Höhe von insgesamt 5 Mio. Euro zu erfüllen.

Reduzierung des Anleihevolumens

Zur geplanten Reduzierung des Anleihevolumens unterbreitet die VEDES AG ihren Anleihegläubigern vom 3. September 2021 bis zum 20. September 2021 ein freiwilliges öffentliches Rückerwerbsangebot ...

