NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Sanofi nach einem Gespräch mit dem Forschungs- und Entwicklungschef John Reed auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe bereits an der Pipeline von Medikamenten- und Therapiekandidaten gearbeitet, noch gebe es aber ein paar Lücken, und dies wohl vor allem in der Onkologie, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem seien Gentherapien im Fokus./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2021 / 10:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2021 / 10:10 / ET



ISIN: FR0000120578

