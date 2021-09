Köln (ots) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer geht davon aus, dass die SPD nach der Bundestagswahl ein Bündnis mit der Linkspartei eingehen wird, auch wenn SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz einen solchen Pakt nicht befürwortet. "Am Ende entscheidet dort sowieso nicht Scholz, sondern die linke Parteiführung um Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans und Kevin Kühnert über Partner und Kurs", sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitagausgabe). "Es gibt ja schon Bündnisse von SPD und Linkspartei in Deutschland", fügte Kretschmer hinzu. "Wenn es für Rot-Rot-Grün reicht, stimmt Scholz mit einem Wimpernschlag zu", so der Ministerpräsident von Sachsen. Der SPD gelinge es bislang zu verbergen, wer dort wirklich den Ton angebe.



