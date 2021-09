Die Netzneutralität verpflichtet Kommunikationsanbieter, Daten im Netz gleichzubehandeln. Damit haben die Telekom und Vodafone mit ihren "Nulltarif-Optionen" verstoßen. Das hat der EuGH am Donnerstag entschieden. Die Netzneutralität ist ein hohes Gut. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg am Donnerstag zweifelsfrei klargestellt. In drei Verfahren, die deutsche Gerichte vorgelegt hatten, musste das Gericht entscheiden, ob sogenannte "Nulltarif-Optionen" mit EU-Recht vereinbar sind. Unter "Nulltarif-Optionen" sind Vertragsgestaltungen zu verstehen, bei denen der Provider bestimmten Datenverkehr ...

